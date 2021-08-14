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31 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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31 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة 31 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام موافقات رسمية من 31 على المشاركة في البطولة، المقرر إقامتها في خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.

وضمت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كلا من: فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا واوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والاردن وبوروندى وكوت ديفوار وومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن موافقة هذا العدد الكبير من الدول على المشاركة في البطولة في ظل ظروف جائحة كورونا يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، مضيفا أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة.

واضاف عزام ان اللجنة المنظمة تتوقع موافقة دول أخرى في البطولة لتكون واحدة من أقوي بطولات الدراجات، وتأكيد على احترام العالم لمصر بلد الأمن والامان.

المصرى اليوم

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