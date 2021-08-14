غنيم يقود هجوم سيراميكا أمام المحلة

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أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع:- ضياء قنديل- عبدالله محمود- سيف تقا- فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد مسعد- كوامي بونسو- وينفول كوبينا- محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض- وليد عبدالمنعم- شادي حسين- رجب بكار- ميدو جابر- مصطفى ميسي- عاشور الأدهم- أحمد محسن- رجب عمران.