ليفربول (0) نوريتش سيتي (0) بث مباشر الآن .. لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي

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لقاء ليفربول ضد نوريتش سيتي، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022، انطلق عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، يقود تشكيل ليفربول ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

الوسط: جيمس ميلنر - نابي كيتا - شامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

حراسة المرمى: كارول.

الدفاع: جيبسون، هانلي، جيانوليس، آرونس.

الوسط: جيلمور، ميلو، لوكاس روب.

الهجوم: راشيكا، كانتويل، بوكي.

وتقدم المصري اليوم خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، حيث يخوض النجم المصري العالمي محمد صلاح فريقه في أول مباراة بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022.

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أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر الآن في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي .. لحظة بلحظة

يقود محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي السبت 14 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022 .

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - صورة أرشيفية

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على شبكة بين سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

التاسعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.