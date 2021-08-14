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صدمة جديدة تلقاها مهاجم الأهلى والتر بواليا بعد خروجه من قامة منتخب الكونغو الديمقراطية التي اختارها الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للمشاركة في المعسكر المقبل المقرر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقرر كوبر استبعاد والتر بواليا مهاجم الأهلي من حساباته لعدم قناعته بالمستوى الذي يقدمه مهاجم الأهلى ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهتي تنزانيا وبنين يومي 3 و7 من الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

واستدعى كوبر لاعب الأهلي في المعسكر الأخير خلال شهر يونيو الماضي، والذي شهد ودية ضد منتخب تونس ومواجهة ودية أخرى ضد مالي.

ورغم تألق بواليا مؤخراً مع الأهلي وتسجيل هدف الفوز على الإنتاج الحربي، وإحراز هدف آخر في مرمى أسوان بالدوري المصري، إلا أن كوبر رفض استدعاء اللاعب.

وشهدت القائمة الكونغولية أيضاً استبعاد بن مالانجو نجم الرجاء المغربي السابق، وهداف الكونفيدرالية الأفريقية والمنتقل حديثا إلى الشارقة الإماراتي.