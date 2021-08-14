«ديلي ميل»: هناك احتمالا بنسبة 99% بأن النائبة إلهان عمر تزوجت شقيقها

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كشفت صحيفة «ديلي ميل» إن الادعاءات بأن النائبة صومالية الأصل إلهان عمر تزوجت شقيقها للالتفاف على قوانين الهجرة، قد يتم إضفاء الشرعية عليها من خلال اختبار حمض نووي نشر مؤخرا.

وأوضحت أن نتائج الاختبار تشير إلى أن هناك احتمالا بنسبة 99% بأن إلهان عمر وزوجها الثاني أحمد علمي شقيقان.

وأشارت إلى أن نشر تفاصيل الاختبار تم بواسطة أنطونيو لازارو، من الحزب الجمهوري في مينيابوليس، يوم الأربعاء الماضي، قبل ساعات من اعتقاله بتهمة الاتجار في الجنس، تمهيدا لعرضه على المحكمة، يوم الاثنين المقبل«.

وأثيرت شائعات أن النائبة أقدمت على الزواج من شقيقها لمنحه «الأوراق القانونية» تمهيدا للحصول على «بطاقة الإقامة الخضراء في الولايات المتحدة بغرض استكمال دراسته.

وإذا ثبت زواج عمر من شقيقها، فإنها ستواجه اتهامات بالتزوير، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات الأمريكي بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.