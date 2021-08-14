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الجيزة : ضبط 2255 قضية تموينية وإصلاح خط مياه الشرب بشارع المطار

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الجيزة : ضبط 2255 قضية تموينية وإصلاح خط مياه الشرب بشارع المطار الجيزة : ضبط 2255 قضية تموينية وإصلاح خط مياه الشرب بشارع المطار

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واصلت محافظة الجيزة اليوم أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب ٦٠٠ مم بشارع المطار، لتحسين ضغوطات المياه بحي شمال الجيزة. كما تمكنت من ضبط ٢٢٥٥ قضية تموينية بإجمالي ١٧٦ طناً خلال شهر، في إطار الحملات التي تم شنها على المحلات العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث والطب البيطري لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشأت التجارية والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الأساسية حرصآ على صحة وسلامة المواطنين.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، التي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة وهي كالآتي: في مجال الغش التجاري والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط ٣٤ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٩٥ طنا عبارة عن «مخللات وسماد زراعي ومنظفات ومكرونة وأرز ودقيق وسكر ولحوم مفرومة وجبن وكاتشب ومايونيز ومسطرة وصلصة وأعشاب ومبيدات ومواد لاصقة وجلوكوز وسناكس وأيس كريم وأدوية مدرجة بالجدول ومراتب وسجاد وأصواف وفلاتر هواء وضمادات طبية ورباط ضغط وأحذية وملابس ووزيت طعام، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

كما تضمن التقرير ضبط ٧١٢ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط ٤٨٧ قضية في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي وتجميع واستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بإجمالي ٧٢ ألف لتر سولار وبنزين، وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٤٧ قضية بإجمالي ٨ أطنان إلى جانب ضبط ٩٣٠ قضية في مجال المحلات العامة و٤٥ في مجال البدال التمويني.

المصرى اليوم

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