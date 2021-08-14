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كارتيرون يعلن تشكيل في مواجهة الإسماعيلي .. فتوح بديلًا لـ بن شرقي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالرازق شيكابالا وإسلام جابر وأيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس - صورة أرشيفية

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تنقل المباراة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

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