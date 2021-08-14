مصايف الإسكندرية: 110 غرامات ضد مستأجري الشواطئ بينها 68 لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئا من ابوقير شرقا حتي سيدي كرير غربا، للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال المصطافين ورواد الشواطئ.

أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن إجمالي الغرامات الموقعة على مستأجري الشواطئ منذ بداية فتح الشواطئ للتشغيل في 22 مايو 2021 وحتى الآن، بلغ 110 غرامات منها 68 غرامة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا الالتزام بتطبيق الحملات الرقابية على الشواطئ، علاوة على الرد السريع والفوري والتعامل مع أي شكوى ترد عبر الخطوط المخصصة للشكاوى ضاعف من أعداد مرتادي الشواطئ وثقتهم في الخدمات.

ولفت رئيس الإدارة المركزية إلى أن نسبة الإشغال في الشواطئ العامة، بلغت 90٪ وبعضها وصل إلى نسبة 100٪ في كثير من الأوقات مثل شاطئ جليم والمندرة المجانى وميامي العام وحققت كل الشواطئ العامة نسبة إشغال 100٪فى أيام الجمعة، مشيرا إلى أن الشواطئ المؤجرة تراوحت نسبة الإشغال بها من 75٪ أي 90٪ ووصل بعضها إلى نسبة إشغال 100٪ في أيام الجمعة.

أشار «رشاد» إلى انه منذ الدعوة التي وجهها اللواء محمد الشريف للجمعيات الخيرية وجمعيات متحدى الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان؛ بلغ عدد الجمعيات ومستشفيات الأورام ودور الأيتام التي استقبلتها الشواطئ حتى الآن 85 جمعية.