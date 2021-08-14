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نائب محافظ الجيزة يتفقد مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الحوامدية

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نائب محافظ الجيزة يتفقد مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الحوامدية نائب محافظ الجيزة يتفقد مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الحوامدية

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مكتب الصحة بمدينة الحوامدية، لمتابعة تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة للقاح كورونا.

أعرب نائب المحافظ، رئيس اللجنة المركزية المشكلة للمرور، على كافة المستشفيات التي تواجه المستجد بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات مركز تطعيم المسافرين للخارج للقاح كورونا، عن شكره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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