وكالة: السودان يتلقى ثالث شحنة من القمح الأمريكي

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قالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم السبت، إن ‭‭‭‭ ‬‬‬‬48ألف طن من منحة القمح الأمريكية وصلت إلى السودان اليوم في ثالث شحنة من نوعها هذا العام.

كانت السلطات السودانية قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستعطي للسودان 300 ألف طن من القمح هذا العام ثم ترتفع إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وحصل السودان على شحنتين من القمح الأمريكي يبلغ حجم كل منهما 48 ألف طن في يونيو حزيران ويوليو تموز. وقالت وكالة السودان للأنباء إنه من المتوقع وصول ثلاث شحنات أخرى قبل نهاية العام.

وقال مسؤولون إن القمح سيضاف إلى 400 ألف طن جرى بالفعل حصادها محليا و300 ألف طن أخرى متوقعة من منتجين سودانيين. وقال مجلس الوزراء في يونيو إن السودان لديه مخزونات استراتيجية من القمح والطحين (الدقيق) تكفي حتى إبريل نيسان 2022.