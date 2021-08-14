أخبار عاجلة

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة -
حمادة أنور: ما حدث للزمالك يهد أي نادٍ..واللاعبون كانوا رجالة -
طبيب الزمالك: بطولة الدوري مجرد بداية لألقاب جديدة (فيديو) -
حقيقة صورة "نساء أفغانستان في السبعينات" -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«ألقاها من البلكونة».. «حلاق» يصيب زوجته بشرخ في الحوض وكسر بالذراع بالدقهلية

Print
«ألقاها من البلكونة».. «حلاق» يصيب زوجته بشرخ في الحوض وكسر بالذراع بالدقهلية «ألقاها من البلكونة».. «حلاق» يصيب زوجته بشرخ في الحوض وكسر بالذراع بالدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة الدور الثاني بمنزل شقيقتها بسبب نشوب خلافات بينهما.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول «أمل. ص. ر»، 22 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية نقيطة، دائرة مركز المنصورة، مصابة بشرخ بالحوض وكسر بالذراع اليمنى، ادعاء سقوط من علو، وتلقت العلاج اللازم.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤالها أقرت بأنها أثناء تواجدها بشقة شقيقتها «ن. ص»، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع الجلاء دائرة قسم أول، لوجود خلافات بينها وبين زوجها، «محمد. م. م»، 30 سنة، حلاق، ومقيم قرية نقيطة، دائرة مركز المنصورة، وحضر إليها الأخير بمنزل شقيقتها وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بدفعها أثناء وقوفهما بشرفة الطابق الثاني مما أدى إلى سقوطها أرضًا بالشارع وحدثت إصابتها، وبسؤال شقيقتها أيدت ذات المضمون.

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة المقدم أحمد توفيق رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين زوجته وتطورت لمشادة كلامية بمنزل شقيقتها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات

مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات

مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة

مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة

حمادة أنور: ما حدث للزمالك يهد أي نادٍ..واللاعبون كانوا رجالة

حمادة أنور: ما حدث للزمالك يهد أي نادٍ..واللاعبون كانوا رجالة

طبيب الزمالك: بطولة الدوري مجرد بداية لألقاب جديدة (فيديو)

طبيب الزمالك: بطولة الدوري مجرد بداية لألقاب جديدة (فيديو)