«ألقاها من البلكونة».. «حلاق» يصيب زوجته بشرخ في الحوض وكسر بالذراع بالدقهلية

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تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة الدور الثاني بمنزل شقيقتها بسبب نشوب خلافات بينهما.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول «أمل. ص. ر»، 22 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية نقيطة، دائرة مركز المنصورة، مصابة بشرخ بالحوض وكسر بالذراع اليمنى، ادعاء سقوط من علو، وتلقت العلاج اللازم.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤالها أقرت بأنها أثناء تواجدها بشقة شقيقتها «ن. ص»، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع الجلاء دائرة قسم أول، لوجود خلافات بينها وبين زوجها، «محمد. م. م»، 30 سنة، حلاق، ومقيم قرية نقيطة، دائرة مركز المنصورة، وحضر إليها الأخير بمنزل شقيقتها وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بدفعها أثناء وقوفهما بشرفة الطابق الثاني مما أدى إلى سقوطها أرضًا بالشارع وحدثت إصابتها، وبسؤال شقيقتها أيدت ذات المضمون.

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة المقدم أحمد توفيق رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين زوجته وتطورت لمشادة كلامية بمنزل شقيقتها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.