«زمن الإشغالات خلاص انتهى».. الإسكندرية تبدأ «تحرير» أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور)

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«قسما بالله أي إشغالات هلاقيها تانى في شارع المعهد الدينى، هحملكم المسؤولية كاملة.. انتوا التلاتة، وأنا بقول الكلام ده قدام الناس كلها اللى سمعنى»، موجها حديثه إلى رئيس حى المنتزة ثانى ومسؤولي الإزالة الفورية والمتابعة بالمحافظة، طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بـ«تحرير» أقدم وأشهر شارع في الإسكندرية (شارع المعهد الدينى) بمنطقة العصافرة شرق المدينة من الباعة الجائلين.

أجرى المحافظ جولة ميداينة، السبت، لشارع المعهد الدينى بعد ورود شكاوى من الأهالي بوجود إشغالات وتعديات على حرم الطريق من الباعة الجائلين، وقال خلال لقائه الأهالى إنه اعتبارا من اليوم «سيكون هناك التزام كامل في شارع المعهد الدينى مثلما الحال في شارع 45، وأى حد هيخالف يشوف إحنا هنتخذ معاه إجراءات قانونية قد ايه، ومفيش أي إشغالات وبنطمن أهالينا اللى كانوا مستائين من هذا المشهد على مدار عشرات السنين، أنه سيكون التزام كامل بعد اليوم».

ووجه المحافظ حديثه للباعة قائلاً: «قسما بالله أي واحد هيفرش خارج باكيته أو محله تانى يوم سيتم مصادرة البضاعة ومحاسبته، موضوع الإشغالات خلاص انتهى، وكل 3 أو 4 ايام حاجى الشارع وأشوف الالتزام ولا لأ».

وشدد محافظ الإسكندرية على وضع نقطة ثابتة يومية بشارع المعهد الديني للعمل على مدار ٢٤ ساعة والتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة بالشارع، مشيراً إلى أن النقطة تضم مسؤولين من الحي ووحدة الإزالة الفورية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة ثان ورئيس وحدة الإزالة الفورية ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بالمتابعة اليومية لعدم عودة الإشغالات بشارع المعهد الديني، محذراً أنه لن نسمح بأي تقصير أو تواجد الإشغالات مرة أخرى بالشارع.

وقال المحافظ إن شارع المعهد الديني يعاني على مدار عشرات السنين من الإشغالات والتعديات، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته بإزالة ورفع جميع الإشغالات المتواجدة به واتخاذ إجراءات رادعة تجاه الباعة الجائلين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة.

وطمأن «الشريف» الأهالى القاطنين بشارع المعهد الديني أنه سيتم البدء في رفع كفاءة وتطوير الشارع بالكامل، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية لمنع عودة الإشغالات. لافتاً إلى أن شارع ٤٥ الآن بعد حملات الإزالات المتكررة يشهد إلتزام كامل.

وفي سياق متصل؛ أشار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية إلى أنه جاري وضع مخطط وتصور شامل للتعامل مع الأسواق العشوائية المخالفة والتصدي لجميع المخالفات والتعديات التي يعاني منها المواطن، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان، واللواء محمد سحلول المشرف على وحدة الإزالة الفورية ومستشار المحافظ، والدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، وهدي أبوكليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، وعادل جابر رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وجميع الجهات المعنية.

"قسما بالله اى اشغالات أحملكم المسؤولية كاملة" .. محافظ الاسكندرية ينتفض لـ"تحرير" أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور وفيديو)

"قسما بالله اى اشغالات أحملكم المسؤولية كاملة" .. محافظ الاسكندرية ينتفض لـ"تحرير" أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور وفيديو)

"قسما بالله اى اشغالات أحملكم المسؤولية كاملة" .. محافظ الاسكندرية ينتفض لـ"تحرير" أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور وفيديو)

"قسما بالله اى اشغالات أحملكم المسؤولية كاملة" .. محافظ الاسكندرية ينتفض لـ"تحرير" أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور وفيديو)

"قسما بالله اى اشغالات أحملكم المسؤولية كاملة" .. محافظ الاسكندرية ينتفض لـ"تحرير" أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور وفيديو)

"قسما بالله اى اشغالات أحملكم المسؤولية كاملة" .. محافظ الاسكندرية ينتفض لـ"تحرير" أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور وفيديو)

"قسما بالله اى اشغالات أحملكم المسؤولية كاملة" .. محافظ الاسكندرية ينتفض لـ"تحرير" أقدم شارع من الباعة الجائلين (صور وفيديو)