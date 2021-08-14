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توقعات الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلى 44 ورياح وشبورة

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تستمر درجات الحرارة غدًا حول ذات المعدلات السائدة، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتكون أعلي درجة الحرارة العظمي الأعلي فى غدًا 43 درجة في أسوان وإدفو، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح كما تنشط الرياح على بعض المناطق مثل حالة الطقس اليوم.

وتظل حالة الطقس غدًا مقاربة لحالة الطقس اليوم، حسب تقرير أخبار الطقس الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، ويسود طقس شديد الحرارة رطبا غدًا في القاهرة وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للحرارة رطبا علي السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطبا خلال ساعات الليل.

ويستمر تكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح في القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا الأحد

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة غدًا العظمي درجة واحدة وتصل إلي 37 درجة للعظمى، والصغرى 26 وتصل الحرارة المحسوسة 39درجة، وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية إلي 32-26، والمحسوسة إلى 25 درجة بانخفاض درجة واحدة لكل منهم.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسوان 43-28، أسيوط 39-26، إدفو 43-28، قنا 41-27، سوهاج 40-26، شلاتين 38-28 درجة.

وتكون في الأقصر 42-27، بني سويف 38-26، لفيوم 38-26، أبوسمبل 42-26، حلايب 36-29، الوادي الجديد 42-26، سيوة 37-24، المنيا 39-25 درجة.

ويتوقع أن تكون في المنصورة 36-25، بورسعيد 33-27، السويس 37-25، طنطا 37-26، الزقازيق 37-26، العريش 34-25، بلطيم 33-25، دمنهور 34-26، الطور 36-25، طابا 36-27 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الإسماعيلية 38-25، شبين الكوم 37-26، دمياط 32-26، شرم الشيخ 40-29، مطروح 31-25، الغردقة 39-28، السلوم 32-25، رفح 34-24 درجة.

توقعات الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلى 44 ورياح وشبورة

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع

تسمتر درجات الحرارة حول ذات المعدلات فى مصر طوال الأسبوع، وتكون توقعات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري الإثنين والجمعة 37-39، ومن الثلاثاء إلى الخميس 36-38 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد الإثنين والثلاثاء إلى 42-43، وتنخفض من الأربعاء إلي الجمعة إلى 41-43 درجة، وتكون في شمال الصعيد الإثنين 39-41، وتكون الثلاثاء والجمعة 38-40، بينما تكون الأربعاء والخميس إلى 37-39 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الإثنين للأربعاء 31-43، والخميس والجمعة 32-35 درجة، وتكون في جنوب سيناء الإثنين والثلاثاء 40-43، وتنخفض من الأربعاء للجمعة إلي 39-42 درجة.

توقعات الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلى 44 ورياح وشبورة

توقعات أحوال الطقس والبحر هذا الأسبوع

تفاصيل أحوال الطقس خلال 6 أيام
تقرير حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام
توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

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