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قطر توجه دعوة إلى «طالبان» بعد اقترابها من السيطرة على العاصمة كابل

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قطر توجه دعوة إلى «طالبان» بعد اقترابها من السيطرة على العاصمة كابل قطر توجه دعوة إلى «طالبان» بعد اقترابها من السيطرة على العاصمة كابل

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دعت قطر، اليوم السبت، حركة «طالبان» الأفغانية الإرهابية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار مع إعلان سيطرتها على المزيد من مراكز الولايات مقتربة من العاصمة كابل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التقى اليوم مع الملا عبدالغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، والوفد المرافق له، مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي، ومتابعة مفاوضات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة.

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية القطري حث طالبان على «خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بما يسهم في تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان حكومة وشعباً».

المصرى اليوم

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