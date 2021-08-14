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يبرز أشهر اللاعبين الذين ارتدوا قميصي والإسماعيلي قبل قمة اليوم

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الزمالك يبرز أشهر اللاعبين الذين ارتدوا قميصي الزمالك والإسماعيلي قبل قمة اليوم يبرز أشهر اللاعبين الذين ارتدوا قميصي والإسماعيلي قبل قمة اليوم

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء السبت بالجولة رقم ٣٠ من بطولة الدوري الممتاز على ملعب الإسماعيلية.

ويستعرض الموقع الرسمي للزمالك أبرز اللاعبين الذين ارتدوا القميصين الأبيض والأصفر قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا على النحو التالي:

محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيم عبدالخالق، محمود عبدالعزيز، أحمد على، أحمد سمير، إسلام جمال، على جبر، محمود عبدالعاطي دونجا، أحمد سمير فرج، بهاء مجدي، صالح موسى، عمر جمال، احمد مدبولي، محمد عبدالله، عصام الحضري، مصطفى جعفر، محمد مجدي، محمد عبدالواحد، رضا سيكا، محمد الشامي، محمد يونس، إبراهيم سعيد، أسامة إبراهيم، وليد عبداللطيف، إسلام الشاطر، هاني سعيد، عمرو فهيم، عبدالحميد بسيوني، أحمد حسن، كريم بامبو، فاروق السيد، مجدي طلبة، طه بصري، أحمد ناصر، باهر المحمدي وإبراهيم حسن.

المصرى اليوم

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