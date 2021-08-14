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ميسى خارج قائمة باريس سان جيرمان فى مواجهة ستراسبورج بالدورى الفرنسى

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ميسى خارج قائمة باريس سان جيرمان فى مواجهة ستراسبورج بالدورى الفرنسى ميسى خارج قائمة باريس سان جيرمان فى مواجهة ستراسبورج بالدورى الفرنسى

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أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة لاعبيه التي سيخوض بها مباراة ستراسبورج، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتعد مباراة ستراسبورج هي الأولى للفريق الباريسي، بعد تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

ولا يتواجد ميسي في القائمة التي تضم 22 لاعبا، حيث تدرب «ليو» مرتين فقط مع بي إس جي بعد انتهاء إجازته الصيفية.

واختار بوكيتينو كلا من «كيلور نافاس، ريكو، فرانكي، حكيمي، كيمبيمبي، ديالو، كيرير، بيتشيبو، بيتومازالا، رافينيا، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، دراكسلر، سيمونز، إسماعيل الغربي، إيبيمبي، ميشو، سارابيا، إيكاردي، مبابي وكاليمويندو».

وقال بوكيتينو إنّ الجهاز الفني سيسير «خطوة بخطوة» مع المهاجم الأرجنتيني كي يكون «في أفضل ظروف حينما يبدأ». وتابع المدرب الأرجنتيني «كانت فرصة رائعة أن نراه في التدريبات، كما يغيب عن تشكيلة سان جيرمان، البرازيلي ماركينيوس، والأرجنتينيان باريديس وأنخل دي ماريا الذين خاضوا نهائي كوبا أمريكا في 10 يوليو الماضى، بالإضافة إلى أن الحارس الجديد دوناروما ولاعب الوسط ماركو فيراتي اللذين خاضا نهائي يورو 2020 مع إيطاليا وتوجا على حساب إنجلترا يتابعان عملية التأهيل بعد عودتهما إلى التمارين في 6 أغسطس، كما يغيب قلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس القادم من ريال مدريد، ولا يتوقع مشاركته قبل فترة التوقف الدولية مطلع سبتمبر.

واستهل سان جيرمان مشواره في الدوري بفوز صعب على تروا 2-1، بينما سقط ستراسبورج بثنائية على ملعبه أمام أنجيه.

المصرى اليوم

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