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الهلال يعقد جمعيته العمومية العادية.. ويكشف عن البيانات المالية للسنة الحالية

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الهلال يعقد جمعيته العمومية العادية.. ويكشف عن البيانات المالية للسنة الحالية الهلال يعقد جمعيته العمومية العادية.. ويكشف عن البيانات المالية للسنة الحالية

الهلال يعقد جمعيته العمومية العادية.. ويكشف عن البيانات المالية للسنة الحالية

عقد نادي الهلال، أمس الجمعة، الجمعية العمومية العادية افتراضيًا؛ وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الجربوع، وممثلي وزارة الرياضة.


وكشف نادي الهلال عن إيراداته للسنة المالية الحالية والتي بلغت "497 مليون ريال"، فيما بلغت مصروفاته 472 مليون ريال.

وتضمنت الجمعية العمومية:
كلمة ترحيبية وخطاب من رئيس مجلس إدارة النادي.
قراءة جدول الأعمال واعتماده.
تقرير مجلس الإدارة، متضمنًا ملخص التقرير السنوي .
عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.


شملت البيانات المالية الإيرادات والمصروفات والمركز المالي، والالتزامات المالية كما في 30/6/2021.
المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 30/6/2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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