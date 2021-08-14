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سلة 16 بالزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد

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سلة 16 بالزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد سلة 16 بالزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد

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خاض فريق كرة السلة بنادي تحت 16 عاما تدريباته الجماعية اليوم بالملاعب المفتوحة بالنادي، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر في أكتوبر المقبل.

وركز توني ميكل المدير الفني على الجانب البدني أولا للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، ثم عقد جلسة فنية على هامش التدريب لشرح أساليب الدفاع المختلفة لتنفيذها في المران اليوم.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته الجماعية اليومية بالملاعب المفتوحة بالنادي، ضمن فترة الإعداد المكثفة التي يخوضها الفريق حاليا.

المصرى اليوم

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