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يواصل فريق مرتبط كرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما تدريباته الجماعية مساء اليوم، بالملاعب المفتوحة بالنادي عقب العودة من الراحة السلبية التي منحها محمد أبوفريخة المدير الفني للفريق، للاعبين أمس الخميس.

وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات الفنية، مع خوض تقسيمة خفيفة على هامش المران لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون.

وغاب عن مران الأمس ياسين ياسر عبدالوهاب لانضمامه لمنتخب 3×3، وعمر عماد لإصابته في الظهر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته يوميا ضمن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليا استعدادا للموسم الجديد المقرر أكتوبر المقبل.