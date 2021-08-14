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: مباراة الإسماعيلي اليوم سلاحنا للابتعاد بالصدارة

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الزمالك: مباراة الإسماعيلي اليوم سلاحنا للابتعاد بالصدارة : مباراة الإسماعيلي اليوم سلاحنا للابتعاد بالصدارة

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مباراة قوية في السابعة مساء اليوم السبت، عندما يحل ضيفا على نظيره الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الموقع الرسمي للنادي تقريرا عن المباراة وأكد أن مواجهة الاسماعيلي ستكون سلاح الأبيض للابتعاد بالصدارة عن الغريم التقليدي الأهلي.

يحتل الزمالك صدارة المسابقة المحلية برصيد 67 نقطة، في حين يحتل الدراويش المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

يدخل الزمالك المباراة بقيادة الفرنسي كارتيرون بحثا عن تحقيق الفوز فقط من أجل الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وحذر المدير الفني اللاعبين من صعوبة اللقاء، في ظل قوة الفريق المنافس، وخوضه للمباراة على ملعبه.

وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة التركيز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وشدد على ضرورة عدم ترك مساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.

ويفتقد الزمالك لخدمات المغربي أشرف بن شرقي هداف الفريق، ويغيب اللاعب عن اللقاء بسبب الإيقاف للحصول على الانذار الثالث في لقاء الاتحاد السكندري الأخير.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل وحمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وإمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وإسلام جابر وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

المصرى اليوم

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