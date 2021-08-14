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«تضامن قنا» تعلن الانتهاء من تثقيف 1732 سيدة على المهارات الحياتية وتنظيم الأسرة

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«تضامن قنا» تعلن الانتهاء من تثقيف 1732 سيدة على المهارات الحياتية وتنظيم الأسرة «تضامن قنا» تعلن الانتهاء من تثقيف 1732 سيدة على المهارات الحياتية وتنظيم الأسرة

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أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالمشاركة الهادفة التي تقوم بها الرائدات الريفيات في معالجتهن قضايا التعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، وتربية الأبناء، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وختان الإناث، وزواج القاصرات، والنظافة والصحة العامة، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، ومكافحة المخدرات، وغيرها من القضايا التي تهتم بها الأسرة القنائية، إلى جانب دورهن في توجيه الأسر الصغيرة لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تساعدهن على تحسين مستوى معيشتهن.

وأشار إلى دور المرأة في النهوض بتنمية الأسرة والمجتمع، موجهًا بضرورة تدريب الرائدات الريفيات، وتأهيلهن بشكل يساعدهن على الاستمرار في أداء عملهن أثناء زياراتهن المنزلية، ولقاءاتهن المجتمعية اللاتي يقمن بها بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية والسلوكيات السليمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وأضاف حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن عدد الرائدات الريفيات اللاتي شاركن في تقديم الندوات 83 رائدة ريفية على مستوى المحافظة، وبلغ عدد المستفيدات من هذه الندوات التوعوية 1732 سيدة، مشيرا إلى دورهن البارز في برنامج الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل «٢ كفاية» الذي يعمل من خلال ١٠ جمعيات نشطة عبر توجيه السيدات المستهدفات بأهمية تنظيم الأسرة من خلال الزيارات المنزلية التي تقوم بها 110 متطوعات، ويحصلن منها على كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانا عن طريق ٧ عيادات ملحقة بالجمعيات، والوحدات الصحية القريبة من مساكنهن.

المصرى اليوم

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