بني سويف : تحرير أكثر من 200 محضر مخالفات تموينية

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي، الذي أعده المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية في الفترة من 8 حتى 13 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، في إطارخطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، أسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، =بواقع 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 11محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و19 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 28 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و2محضر للتصرف في 14 جوال دقيق مدعم، و17 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و2 محضر للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، وقد بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى الغاز الطبيعي إلى 200 مخبزاً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المخابز بدلاً من السولار

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و8 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، بجانب تحرير 5 محاضر لبدالين «بقالين»تموينيين لتصرفهم في بعض السلع والمقررات التموينية بقيمة 96 ألف جنيه، علاوة على تحرير محضر لبدال آخر لبيعه السلع التموينية بأزيد من الأسعار المقررة

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و 25 محضر لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 60 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية، ومحضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 10 أجولة دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء

في حين تم تحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسؤول والعاملين بالمستودع، ومحضرلصاحب أحد المستودعات لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول الخاص بقيد حركة المواد البترولية بالمستودع، ومحضر لإحدى محطات تمويل السيارات لبيعها بنزين «80» بأزيد من السعر الرسمي، بينما تم تشغيل عدد 8 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي المحطات التي تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 11 محطة بدائرة المحافظة وجار المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقى المحطات.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدم لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة بالتوازي مع بد تلقى الملفات من المتقدمين بالقسم الثالث بالمرحلة الرابعة خارج نطاق المبادرة، بينما تتم المتابعة لموسم التصفية الموسمية الثانية«الأوكازيون الصيفي»والذي بدأ مطلع الشهر الجاري ولمدة شهر،ويشارك فيه 49محلاً من القطاعين العام والخاص ،حيث تجرى المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار الفعلية المعلنة في الأوكازيون وتلك التي كانت قبلها وحصول تلك المحلات على تصريح من إدارة التجارة الداخلية للاشتراك في الأوكازيون،حيث تم تحرير 5محاضر تجارية لقيامهم بالإعلان عن أوكازيون وتصفية موسمية دون الحصول على تصريح

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 4عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 3محاضر غش تجاري لتجار مواد غذائية لعرض سلع منتهية الصلاحية ومحضر لصاحب إحدى ثلاجات اللحوم لحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر لتاجر ألبان لقيامه لتجمبع ألبان منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على 1600 كيلو لبن فرز منتهية صلاحيته،والتحفظ على 6 أسطوانات غاز منزلى يتم استخدامها تجاري بالمخالفة، ومحضر لأحد التجار لحيازة وبيع سكر ناقص الوزن والتحفظ على طن ونصف سكر ناقص الوزن