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موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

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موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

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رحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل أحمد رمضان «بيكهام» ظهير أيمن الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن بيتسو موسيماني، رحب برحيل أحمد رمضان «بيكهام» خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تلقيه عروضا من أندية الدوري الممتاز، خاصة في ظل عدم قناعته بمستواه الفني.

وفشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي قادمًا من فريق وادي دجلة، الأمر الذي جعله يعتمد على لاعب الوسط أكرم توفيق، في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني.

ويمتلك أحمد رمضان «بيكهام» عروضًا من أندية الدوري الممتاز، على رأسها بيراميدز وسموحة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا لعب مع الأهلي 17 مباراة في مختلف البطولات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

المصرى اليوم

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