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أوبرا الإسكندرية تستضيف مهرجان السينما الفرانكوفونية

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أوبرا الإسكندرية تستضيف مهرجان السينما الفرانكوفونية أوبرا الإسكندرية تستضيف مهرجان السينما الفرانكوفونية

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تواصل إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، العمل استعدادًا لاطلاق أول دورات المهرجان برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار ويترأسه شرفيا الفنان الكبير سمير صبري، ويقام تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ ال‘سكندرية.

واختارت مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» لإقامة حفلي افتتاح وختام المهرجان، الذي ينطلق 11 سبتمبر القادم ويستمر حتى 16 من نفس الشهر، كما اختارت المخرج هشام عطوة رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة مخرجا لحفلي الافتتاح والختام.


يذكر أن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية مهرجان سينمائي تنطلق دورته الأولى بمدينة الإسكندرية 11 سبتمبر 2021 وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام ويرأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي وتضم في عضويتها الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة.

المصرى اليوم

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