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وكيل وزارة الصحة بالغربية يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج

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وكيل وزارة الصحة بالغربية يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج وكيل وزارة الصحة بالغربية يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج

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تابع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربية، منظومة العمل بمراكز التطعيم الخاصة بلقاح كورونا والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض.

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة خصصت 8 مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة «QR code»، وهي (مركز طبي سعيد، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون ،مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتي، مكتب صحة محلة أول ،مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة)، مؤكدا على أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الالكتروني للوزارة والراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض، لاسيما وأن بعض الدول تلزم القادمين إليها بالحصول على اللقاح، موجها بتوفير كافة التسهيلات.

المصرى اليوم

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