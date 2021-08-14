تسليم 35 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية عليها بقرى مطوبس

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أعلن اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، عن توفير 107 قطعة أراضي ، لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن مبادرة حياة كريمة ،سواء مدارس أو مشروعات صرف صحى، وإنقاذ نهري، ومجمعات زراعية، ومجمعات خدمية بمطوبس.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم توفير 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات صرف صحي عليها ،و24 قطعة لإقامة مدارس، و5 قطع لاقامة مجمعات خدمية ،و5 قطع لاقامة مجمعات زراعية ،و11 قطعة لإقامة 11 مركز شباب، و5 قطع لإقامة وحدات صحية ومستشفيات ،و5 لإقامة نقاط إسعاف، و6 لإقامة مجمعات حرفية صناعية ،و5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية ،واقامة وحدة حماية مدنية، و5 أسواق، و2 مواقف سيارات ،وانقاذ نهري.

وقال المحافظ إنه جاري تخصيص 70 قطعة أرض، وتم تسليم 35 قطعة أرض بدء العمل بها لإقامة المشروعات الخدمية بعدد من قرى مركز مطوبس، ضمن برنامج حياة كريمة.