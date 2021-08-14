بعد ميسى.. باريس سان جيرمان يخطط لصفقة القرن فى الموسم الجديد

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يخطط نادى باريس سان جيرمان لابرام صفقة تاريخية قد تقلب الموازين وتستقطب الملايين من عشاق نجوم الكرة الكبار بعد نجاح النادى الباريسى فى جلب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حيث يصوب النادى الفرنسى سهامه لجلب نجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستاينو رونالدو، إلى الفريق.

ونقل موقع saksh post أن عقد رونالدو مع يوفنتيس الإيطالي سينتهي الصيف المقبل، لذلك يسعى مسؤولو النادي الباريسي إلى انتهاز الفرصة للتعاقد معه.

وبحسب الموقع، فإن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، يحلم بجمع ميسي ورونالدو ونيمار في فريق العاصمة الفرنسية.

ووفقا للمصادر، فإن باريس سان جيرمان يريد أن يحل رونالدو محل كيليان مبابي، الذي يتوقع أن ينضم إلى ريال مدريد.

واستهل رونالدو تحضيراته لموسمه الرابع بقميص يوفنتوس الإيطالي، بعدما أجرى الشهر الماضي الفحص الطبي الروتيني الذي يجريه اللاعبون بعد عودتهم من العطلة الصيفية.

وخلال مواسمه الثلاثة مع يوفنتوس الذي يرتبط به حتى صيف 2022، سجل النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجيزي وريال مدريد الإسباني، 100 وهدف بقميص "بيانكونيري" في 133 مباراة.

يذكر أن ميسي وقع عقداً المدة عامين مع سان جيرمان، وتم تقديمه في "بارك دي فرانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.