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ارتياح في بعد صفقات كرة اليد

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ارتياح في الزمالك بعد صفقات كرة اليد ارتياح في بعد صفقات كرة اليد

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سادت من الارتياح داخل قطاع اليد بنادي بعد نجاح اللجنة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة بالاضافة للحفاظ علي القوام الأساسي خصوصا بعد التجديد لاحمد الأحمر وضم كريم هنداوى حارس المرمي لتعويض رحيل محمد على المحترف حديثا في فى الدورى الفرنسى.

وسبق وتعاقد الزمالك مع سيف الدرع لاعب هليوبوليس وخطفه قبل انتقاله للاهلي ومحمد بسيونى مودى لاعب سبورتنج.

في شان آخر، واصل سباحو الزمالك التألق في منافسات بطولة الجيزة الصيفية التي تقام على حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وتوج “رباعي الرجال” سيف رسلان وأحمد خالد ووليد صبحي وإبرهيم يونس بالميدالية الذهبية في سباق 4*200 متر حرة. وسبق وفاز ناشئين القلعة البيضاء بالمركز الأول بنفس البطولة.

المصرى اليوم

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