مياه المنوفية: اجتماعًا لمديري ومشغلي منظومة العداد مسبق الدفع لتطوير آلية العمل

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أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إستمرار الشركة في التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن العمل على ترشيد استهلاك المياه.

وأكد حرص الشركة لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحفيز المواطن على ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى تفعيل منظومة عدادات المياه مسبقة الدفع والتى تتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي استهلاكها، والتغلب على مشاكل القراءات الغير دقيقة، كما يسمح للعميل الاحتفاظ برصيده في حالة السفر أو توقف استهلاك المياه.

وعقد عادل المليجي رئيس القطاع التجارى، اجتماعًا لمديرى ومشغلى منظومة العداد مسبق الدفع تمهيدا لاجراء تعديلات على برنامج شحن عدادات المياه مسبقة الدفع لرفع كفاءة مقدمي الخدمة وتلاشي المشكلات وتبادل الخبرات لصالح العمل وزياده رضاء العميل عن الخدمة المقدمة في إطار خطة الشركة في التحول الرقمى.

وقال إنَّ الشركة تقدم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة فضلاً عن إتاحة الشحن باستخدام منافذ فوري لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلي تحت كود 575 بجانب الدفع بمراكز خدمة العملاء، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

كانت الشركة قد أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة خلال العام الماضى، منها تطبيق قرائتى لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق 125 لتقديم الشكاوى والابلاغ عن الأعطال ومتابعة أحوال الكسورات في منطقة العميل، والبواية التجارية الالكترونية.