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رئيس «نقل النواب» عن مشروعات الإسكان والنقل: «إنجاز تاريخي»

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رئيس «نقل النواب» عن مشروعات الإسكان والنقل: «إنجاز تاريخي» رئيس «نقل النواب» عن مشروعات الإسكان والنقل: «إنجاز تاريخي»

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وصف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، حجم المشروعات في قطاع الإسكان التي استعراضها اليوم رئيس المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أثناء افتتاح بعض المشروعات بمدينة بدر بحضور الرئيس بأنها «إنجاز تاريخي».


و قال «عابد» في تصريحات له اليوم السبت، إن ماتم انجازة من مشروعات قومية في جميع المجالات سواء الإسكان أو النقل جاء نتاج جهود ورؤية كبيرة تعمل عليها الدولة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن البنية التحتية في شهد تطور كبير في مختلف المحافظات وتم بالفعل توفير حياة كريمة للمواطن.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات اتسمت بالصراحة والوضوح وكشفت حجم الأعباء التي تتحملها الدولة في جميع الملفات وبخاصة ملف الدعم وحرص القيادة السياسيه على وصول لمستحقيه.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت من عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر بحضور عدد من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة، وقال السيسى خلال الافتتاح إن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، والواقع الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع، متابعا:«الدكتور مصطفى لما بقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة في 2011»..

المصرى اليوم

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