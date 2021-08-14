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رئيس يعد بالتعاقد مع صفقات جديدة

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رئيس الزمالك يعد بالتعاقد مع صفقات جديدة رئيس يعد بالتعاقد مع صفقات جديدة

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وعد حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادي بحسم ملف الصفقات الجديدة للفريق الكروي الأول لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وطمأن لبيب الجماهير على ملف الصفقات مؤكدا أنه لا داعي للقلق من تأخر الإعلان عن ضم أي صفقة جديدة للفريق.

وأكد لبيب أن ملف الصفقات الجديدة تتم دراسته بشكل دقيق لكن الموقف الصعب للفريق في الدوري ورغبتنا في الحفاظ علي هدوء واستقرار الأوضاع داخل الفريق يجبرنا على تأجيل حسم هذا الملف أو الحديث عنه في الوقت الراهن لكننا نسير فيه بشكل جيد وسيتم الإعلان عن الصفقات في أقرب وقت ممكن فور التوصل لاتفاقات نهائية مع العناصر الجديدة وأنديتها.

المصرى اليوم

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