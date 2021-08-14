منسق حياة كريمة بالمنوفيه: صرف أدوية مجانية لـ1000 حالة ضمن قافلتين بمركز الشهداء

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أعلن مهندس محمد ربيع منسق عام حياه كريمه بمحافظة المنوفيه عن تنفيذ قوافل طبيه بقريتى سرسموس وزاوية الناعوره التابعين لمركز الشهداء، حيث تم الكشف على إعداد كبيره من الأهالي.

وأكد منسق عام حياه كريمه انه تم الكشف على ١٣٣٥ حاله حيث تم الكشف على ٦٩٠ مريض بقرية سرسموس بجانب تحويلات لأطباء ومعامل أشعة وتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، كما تم تنفيذ القافلة الثانية بقرية زاوية الناعورة بمشاركة الإدارة الطبية وتم توقيع الكشف الطبي على ٦٤٥ حالة بجانب التحويل للأطباء ومعامل الأشعة والتحاليل.

وأضاف ربيع أن القافله ضمت مجموعه كبيره من التخصصات كما قدمت القوافل للمرة الأولى بالتعاون مع الاداره الصحيه لقاح فيروس كورونا وأضافت الدكتوره امل عبدالوارث انه تم تسجيل الحالات لتلقي لقاح فيروس كورنا المستجد أثناء القافله وإعطاء أكثر من ١٠٠ شخص لقاح فيروس كورونا خلال قوافل حياه كريمه اليوم.

واضاف منسق حياه كريمه أن القوافل ضمت اكتر من ١٢ تخصص من مجموعة أطباء فينا الخير المتطوعين لدعم قوافل حياه كريمه وهم نساء وولادة دكتور أحمد عصر وتخصص، الباطنة دكتور أحمد الفقي و، عظام دكتور عبدالحميد الفقي، وتخصص المخ والاعصاب دكتور احمد عبدالحليم.،والاطفال دكتور أحمد غزالة، والصدر دكتور سمير فوزي، وتخصص الاأنف والأذن دكتور مصطفى محيى، والعلاج الطبيعي دكتورة دارين الصاوي.

كما تم صرف الأدوية لأكثر من ١٠٠٠ حاله مجانا بالكامل بالقافلتين، تأتي هذه القوافل ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية لخدمة أهلنا بقرى حياة كريمة.