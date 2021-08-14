الكشف على 1050 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية

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أطلقت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا، في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بكفر العزيزية التابعة لمركز سمنود، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تم الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة وذلك لتخفيف التكدس على مراكز تلقي للقاح فيروس كورونا، وتوسيع أعداد متلقى اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح في سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد .

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، إلى أن تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1050 شخصا على مدار يومين وصرف علاج مجانا، وأنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.