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مدرب الاسماعيلى يكشف نقطة ضعف الليلةأمام الدراويش

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مدرب الاسماعيلى يكشف نقطة ضعف الزمالك الليلةأمام الدراويش مدرب الاسماعيلى يكشف نقطة ضعف الليلةأمام الدراويش

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أكد أبو طالب العيسوي، مدرب الإسماعيلي السابق، صعوبة مواجهة ، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 30 بالدوري المصري.

وقال العيسوي، في تصريحات تليفزيونية: الفارق الزمني بين مباراتي الأهلي والزمالك بالنسبة للإسماعيلي قليل للغاية، ولكن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قادر على تجهيز الفريق بشكل جيد.

وأضاف: "الفريق الذي يستطيع السيطرة على منطقة وسط الملعب، ستكون له الأفضلية خلال سير اللقاء دفاعيا وهجوميا.

وتابع: "غياب أشرف بن شرقي عن صفوف الزمالك سيكون مؤثرا على القلعة البيضاء، فهو يتميز بإمكانات فنية جيدة ويستطيع تسجيل الأهداف.

وأردف: "كذلك سيؤثر غياب محمد حسن، على خط وسط الإسماعيلي.

وواصل: "الإسماعيلي يحتاج إلى تجديد عقد إيهاب جلال لمدة موسمين على الأقل، حتى تستمر صحوة الفريق.

وختم: "أطالب جهاز الكرة بالموافقة على ضم الصفقات التي يحتاجها المدرب، من أجل إعادة الإسماعيلي إلى مكانه الطبيعي.

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