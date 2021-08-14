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مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في مبادرة 7 الصبح

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مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في مبادرة 7 الصبح مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في مبادرة 7 الصبح

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مبادرة 7 الصبح الرياضية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس أن شباب المحافظة يمكنهم الاستمتاع بأوقات رياضية مختلفة ومتنوعة مع المبادرة الصباحية من خلال التواصل مع مسؤولي مراكز الشباب على مستوى المحافظة في مختلف الألعاب، سواء كانت المشاركة من أرض الملعب أو من البيت عبر تطبيق «زووم»، مشيرا إلى أنه ستتم ممارسة الألعاب الرياضية المتنوعة على الملاعب والصالات الرياضية بمراكز الشباب، مع تواجد المدربين المتخصصين في استقبال أعضاء مراكز الشباب مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار .

المصرى اليوم

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