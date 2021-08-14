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اتحاد الإعاقات الذهنية يعلن مد فترة القيد الأولى للهيئات الرياضية

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اتحاد الإعاقات الذهنية يعلن مد فترة القيد الأولى للهيئات الرياضية اتحاد الإعاقات الذهنية يعلن مد فترة القيد الأولى للهيئات الرياضية

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قرر مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، مد فترة قيد وتسجيل الهيئات الرياضية واللاعبين، للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وأعلن المجلس مد فترة القيد الأولى، لمدة 14 يوم، لتصبح من 17 يوليو وتمتد حتى 31 أغسطس الجاري، على أن تكون الفترة الثانية للتسجيل من يوم 1 سبتمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2022.

ويأتي هذا القرار، في إطار عمل مجلس الإدارة، لتسهيل إجراءات تسجيل الهيئات الرياضية بالاتحاد، لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية من اللاعبين واللاعبات.

وفي ذات السياق، يستأنف الاتحاد، فاعليات الدورات التدريبية المتخصصة، لمدربي الأندية وأعضاء الأجهزة الفنية، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، في إطار استراتيجية مجلس الإدارة، لرفع قدرات الكوادر الفنية والمدربين العاملين بمجال ذوي الإعاقة الذهنية، وتعزيز وتطوير مهاراتهم، .

وتقام الدورات التدريبية، في الرياضات المدرجة بالاتحاد، وتشمل السباحة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، التنس الأرضي، كرة السلة، الفروسية.

المصرى اليوم

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