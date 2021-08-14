تطعيم المحامين ببنها بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم توجيه فريق من الأطباء والتمريض والفنيين لإستراحة المحامين بمحكمة بنها الكلية لتطعيم المحامين ببنها بلقاح كورونا، وذلك بناءاً على الطلب المقدم من عمرو الحوى نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بشأن تطعيم المحامين بلقاح كورونا داخل استراحة المحامين بمحكمة بنها الكلية

وذلك في إطار خطة النقابة لتطعيم المحامين، حيث سبق تطعيم المحامين بشبين القناطر والمحامين بطوخ داخل كل نقابة خاصة بهم وقال عمرو الحوى أنه جارى التجهيز لتطعيم المحامين بكفر شكر وباقي الجزئيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالقليوبية تواصل عملها لتطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا من عمر ١٨ عام فأكثربالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة بدور المناسبات والكنايس ودور المسنين والنوادي وبجميع انحاء المحافظة والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن هذه الفرق تعمل خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.