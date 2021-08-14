أخبار عاجلة

هل يحتفل مرتضي منصور بالدوري في نادي الزمالك الاحد القادم ؟ -
بعد تلقيه لقاح كورونا.. سعد الصغير يوجه الشكر لوكيل صحة الشرقية (صور) -
جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية الجديدة تبدأ تطعيم طلابها بلقاح كورونا -
حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي -
ايفون 13 .. مواصفات الهاتف الجديد المذهلة من أبل -
باتشكو عن تتويج الزمالك : «كنت سببًا من الأسباب» -
كاتب: المرأة ليست سلعة ولا يجب اختيار الزوج لأنه غني فقط -
كاتب ساخر: المؤخرة وقائمة المنقولات فكرة متخلفة -
ميدو معلقًا على تتويج الزمالك :«مبروك لمرتضى منصور» -
أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطعيم المحامين ببنها بلقاح كورونا

Print
تطعيم المحامين ببنها بلقاح كورونا تطعيم المحامين ببنها بلقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم توجيه فريق من الأطباء والتمريض والفنيين لإستراحة المحامين بمحكمة بنها الكلية لتطعيم المحامين ببنها بلقاح كورونا، وذلك بناءاً على الطلب المقدم من عمرو الحوى نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بشأن تطعيم المحامين بلقاح كورونا داخل استراحة المحامين بمحكمة بنها الكلية

وذلك في إطار خطة النقابة لتطعيم المحامين، حيث سبق تطعيم المحامين بشبين القناطر والمحامين بطوخ داخل كل نقابة خاصة بهم وقال عمرو الحوى أنه جارى التجهيز لتطعيم المحامين بكفر شكر وباقي الجزئيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالقليوبية تواصل عملها لتطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح من عمر ١٨ عام فأكثربالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة بدور المناسبات والكنايس ودور المسنين والنوادي وبجميع انحاء المحافظة والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن هذه الفرق تعمل خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية