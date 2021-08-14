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ميار شريف تطيح بالصربية ألكسندرا وتتأهل لنهائى بطولة إسبانيا للتنس

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ميار شريف تطيح بالصربية ألكسندرا وتتأهل لنهائى بطولة إسبانيا للتنس ميار شريف تطيح بالصربية ألكسندرا وتتأهل لنهائى بطولة إسبانيا للتنس

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صعدت ميار شريف، لاعبة الوطنى للتنس الأرضي، اليوم السبت، لنهائي بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة.وتأهلت ميار شريف للمباراة النهائية عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين للاشيء.

وكانت ميار قد فازت في نصف النهائي على الروسية اوكسانا سيليخمنتيفا، بمجموعتين مقابل واحدة، وجاءت نتائج المجموعات (3-6، 6-4، 6- 3).

ونجحت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة الذهبية" في الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتي جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

المصرى اليوم

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