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تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا والقرى التابعة

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تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا والقرى التابعة تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا والقرى التابعة

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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، اليوم السبت، جهودها في حملات بحملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وكفاءة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بمدينة وقرى بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات في مجال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات.

وتابع رئيس مركز ومدينة بيلا، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع والأحياء، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، فضلاً عن رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة، وحملات التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار بعدد من شوارع المدينة والمنشآت الحكومية، وذلك تحت إشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، مع استمرار حملات النظافة وصيانة الإنارة العامة خلال الفترة المسائية بباقي شوارع وأحياء المدينة.

وأشرف تابع رئيس مدينة بيلا، على حملة النظافة اليومية وتسوية وتمهيد عدد من الشوارع الرئيسية بقرية الحوة، بجانب متابعة إصلاح خط الصرف «خفض المنسوب» الخاص بعزبة الهمة التابعة لقرية أبوبدوي والمتابعة، بإشراف رئيس القرية والتأكد من الإنتهاء من أعمال الإصلاح بصورة كاملة، بالإضافة إلى أعمال حملة النظافة ورفع تراكمات القمامة بشوارع وأنحاء قرية أبوبدوي.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بيلا، جهود الوحدات المحلية بقريتي الجرايدة وإبشان، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان حملة نظافة وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، وتجميع القمامة من المقلب الوسيط بالقرية ونقلها إلى المقلب العمومي بكوم حمامو بمدينة بيلا، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، بحملة نظافة مكبرة استهدفت رفع تراكمات القمامة والمخلفات من شوارع القرية، بجانب تسوية وتمهيد الطرق لتيسير حركة السير للمواطنين والسيارات.

المصرى اليوم

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