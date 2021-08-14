رئيس رواندا ينتقد أرسنال بعد الخسارة من برينتفورد فى إفتتاح الدورى الانجليزى

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انتقد باول كاغامي رئيس رواندا أداء لاعبي أرسنال الإنجليزي بعد هزيمته 2-0 أمام برينتفورد الصاعد حديثا في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

ووجه كاغامي أحد رعاة أرسنال انتقاداته لأداء "المدفعجية" عبر حسابه في "تويتر" ودعا لإجراء تغييرات في الفريق.

ورواندا إحدى رعاة أرسنال ونتيجة لذلك تظهر عبارة "زوروا رواندا" على قمصان الفريق اللندني.

وكتب كاغامي: "علينا ألا نقبل المستوى المتواضع أو نبرره. لا بد أن يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز".يذكر أن أرسنال ظهر أمس بأداء مخيب في ظل غياب مهاجميه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت، فيما احتفل لاعبو برينتفورد بأفضل طريقة أمام جماهيرهم بأول مباراة يلعبها الفريق في دوري الأضواء منذ 74 عاما.