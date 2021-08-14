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الاهلى فى اختبار صعب أمام إنبى فى مهمة تصحيح الأوضاع

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الاهلى فى اختبار صعب أمام إنبى فى مهمة تصحيح الأوضاع الاهلى فى اختبار صعب أمام إنبى فى مهمة تصحيح الأوضاع

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق إنبي في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد الأهلي WE السلام، لحساب الأسبوع الـ30 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
يدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».
وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي- الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من: ‏
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

المصرى اليوم

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