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«محكى القلعة» يستقبل فريق «وسط البلد» الاثنين

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«محكى القلعة» يستقبل فريق «وسط البلد» الاثنين «محكى القلعة» يستقبل فريق «وسط البلد» الاثنين

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تشهد فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حفل يقدمه كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشزاف الفنان عبدالوهاب السيد، حفلا في الثامنة مساء الاثنين 16 اغسطس على مسرح المحكى ويتضمن مختارات من اعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة، منها زى ما هي حبها، اغلى اسم في الوجود، يا حلو ناديلى، عطشان يا اسمرانى، ان كنت ناسى، يا وابور قوللى، على بلد المحبوب، ساكن في حى السيدة، ع اليادى، امتى الزمان، يونس، صوت الجماهير، على اسم ، اذا مصر قالت، مصر هي امى.

يليه حفلا لفريق وسط البلد الذي يقدم مجموعة متميزة من اعماله الخاصة والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى، وسط البلد، انتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها .

المصرى اليوم

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