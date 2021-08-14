حفل توقيع «النعامة والأسد» بالمركز القومي لثقافة الطفل الثلاثاء

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يقيم المركز القومي لثقافة الطفل الثلاثاء 17 أغسطس حفل توقيع لأحدث إصدارته هذا العام، ومنها المجموعة القصصية « النعامة والأسد» بحضور مؤلفها الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور صلاح شعير.

وتتكون المجموعة من أربع قصص، موجهة للشريحة العمرية من 9 إلى 12 سنة، ومن أهم ما يميزها سلامة البناء الفني، والتشويق، والتكثيف، علاوة على ما تحويه من قيم إيجابية مهمة مثل عدم التسرع في الحكم على الأمور، وأهمية التعاون بين البشر، وقيمة الحرية، وغيرها من الأفكار؛ التي تسهم في تكون ثقافة تربوية متزنة، بعيدًا عن العنف والتعصب، إضافة إلى الحث على التفكير العلمي السليم، وهذا أهم ما يميز كتابات المؤلف بكافة المجالات.

يذكر ان الدكتور صلاح شعيرعضو اتحاد كتاب مصر وله عدد من المؤلفات في مجالات الرواية والسيناريو‏ والمسرح وأدب الطفل، كما أنه عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و الاحصاء و التشريع.‏

ويعد كتاب «حروب الذكاء الاصطناعي القادمة واحتمالات فناء البشر» من أحدث الكتب التي أصدرها الدكتور صلاح شعير وحذر خلاله من توظيف العلوم الاجتماعية في حروب الجيل الخامس، عبر وسائل الاتصالات الرقميّ، وخطورة استخدام الفضاء الإلكتروني في شن الحروب السيبرانية، مع شرح عوامل السيطرة على المستهدفين عبر الإنترنت، وأساليب اختراق الدول، وسبل التصدي لحرب المعلومات؛ لحماية الاقتصاد والأوطان.