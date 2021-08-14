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الإمارات تدخل تقنية اختبار تكشف الإصابة بسلالة «دلتا» كورونا بنسبة 99.4%

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الإمارات تدخل تقنية اختبار تكشف الإصابة بسلالة «دلتا» كورونا بنسبة 99.4% الإمارات تدخل تقنية اختبار تكشف الإصابة بسلالة «دلتا» كورونا بنسبة 99.4%

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كشفت شركات إماراتية عزمها إدخال تقنية اختبار جديدة لفيروس كورونا المستجد تتميز بقدرتها على كشف الإصابة بالفيروس في بدايتها بنسبة 100% وتكشف عن السلالة المتحورة للفيروس «دلتا» بنسبة 99.4%. ويتم الاختبار من خلال أخذ مسحة من الأنف.

ونقلت صحيفة «البيان» بأن الرئيس التنفيذي لشركة « دياقنوستكس» الإماراتية الشيخ سلطان بن سعود عبدالعزيز المعلا، قال إن أصل التقنية التي تحمل اسم «كريسبر»، قدمتها الباحثتان: الفرنسية إيمانويل تشاربينتييه، والأمريكية جينفر دودنا، كتقنية عالمية للكشف عن الحمض النووي RNA، وكذلك DNA في التشخيص بشكل عام.

وأوضح أن الباحثتين حصلتا على جائزة نوبل للكيمياء العام الماضي في تقنية الحمض النووي DNA، وتم لاحقًا ابتكار التشخيص عن فيروس كوفيد 19.

وأوضح أن التقنية تسهم في دقة التشخيص وتحسين مستوى الرعاية الصحية وعلاج المصابين.

وتجاوزت الإصابات في العالم 203 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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