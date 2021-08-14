نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. موعد إعلان النتيجة والرابط الرسمي

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ينتظر الطلاب واولياء الامور الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، الأسبوع القادم، أحد أيام "الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس"، طبقا لما يحدده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ومن المتوقع انتهاء أعمال المراجعة يوم الأحد المقبل، ليبدأ بعدها رصد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وأوائل المحافظات، مشيرا إلى أن مؤشرات النجاح لم تتضح حتى الآن، بسبب استمرار أعمال المراجعة والتصحيح.

ويترقب الطلاب نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 الإعلان عنها، ويمكنهم معرفتها من خلال الضغط هنـــــــا:

وكشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، موعد الإعلان عن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على أحر من الجمر ، إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لمعرفة حصاد عام كامل من المذاكرة والجد والاجتهاد.

نتيجة الثانوية الازهرية 2020 على بوابة الازهر - صورة أرشيفية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية، إعلان واعتماد النتيجة من وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك خلال الأسبوع الحالي، ولم يتم التأكيد على موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية حيث أن الأمر يرجع إلى قيادات مشيخة الأزهر ومدى الانتهاء الكامل من رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه بشكل دقيق.

مؤشرات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية لن تتغير عن العام الماضي، حيث ستكون نسبة النجاح في القسم العلمي فوق الـ 70 % ونسبة النجاح في القسم الأدبي فوق الـ 60% وتكون النسبة الإجمالية فوق الـ 60 % .

وهناك تشديدات في الأزهر الشريف، على الدقة في التصحيح الذي انتهي فعليا، وكذلك مرحلة رصد الدرجات التي أوشكت على الإنتهاء من أجل إعطاء كل طالب حقه بدون بخس أو نقصان.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021

يعتاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية ويتصل بهم هاتفيا ليكون شيخ الأزهر أول من يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ويخبرهم بها.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2021

وذكر الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وأعلن الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ومن المقرر أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وكذلك مقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 قبل إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

كما سيتم دفع رسوم تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق الفيزا وجارى تحديد كيفية تنفيذ القرار، وإعلانه بشكل رسمي يوم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2021.