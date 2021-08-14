أخبار عاجلة

حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي -
ايفون 13 .. مواصفات الهاتف الجديد المذهلة من أبل -
باتشكو عن تتويج الزمالك : «كنت سببًا من الأسباب» -
كاتب: المرأة ليست سلعة ولا يجب اختيار الزوج لأنه غني فقط -
كاتب ساخر: المؤخرة وقائمة المنقولات فكرة متخلفة -
ميدو معلقًا على تتويج الزمالك :«مبروك لمرتضى منصور» -
أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع -
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
رئيس الزمالك يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو) -
أحمد أبو مسلم: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمطار غير مسبوقة تجلي أكثر من 2 مليون شخص في اليابان

Print
أمطار غير مسبوقة تجلي أكثر من 2 مليون شخص في اليابان أمطار غير مسبوقة تجلي أكثر من 2 مليون شخص في اليابان
فيضانات وانزلاقات تربة.. و14 نهرًا خرجت عن مسارها

أمطار غير مسبوقة تجلي أكثر من 2 مليون شخص في اليابان

أجلت السلطات اليابانية أكثر من مليوني شخص بعد هطول أمطار غير مسبوقة أدت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات تربة في غرب اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وفقدان ثلاثة.

وأعلنت السلطات أقصى درجة تأهب لإخلاء سبع مناطق، بينها منطقة هيروشيما وشمال جزيرة كيوشو، وفي إطار هذا التنبيه غير الإلزامي، دُعي حوالى 1,8 مليون شخص لمغادرة منازلهم فوراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأظهرت صور بثها التلفزيون إنقاذ أشخاص بواسطة قوارب نجاة في الشوارع، التي غمرتها المياه في مدينة كورومي (منطقة فوكوكا)، فيما كان قد بدأ سيل موحل بالتدفق في ساغا القريبة.

وبين مسؤولون أن 14 نهرًا خرجت عن مسارها وحدث 14 انهيار تربة، غالبيتها في الغرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود

بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود

البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة

البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة

جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة

جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه