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وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

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بعد تنفيذ عدد من الأبحاث والتجارب العملية لضمان الجودة

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

بدأت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معالجة التحديات التي يواجهها طريق أبو حدرية، والذي يعد من الطرق الهامة والرئيسية بالمنطقة الشرقية، حيث يربط دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ طوله 328 كم.

وقد واجه الطريق عددًا من التحديات التي أثرت على جودته، من ضمنها مرور الطريق في منطقة مياه سطحية (سبخة) ، بالاضافة لعبور عدد كبير من الشاحنات على الطريق، حيث تعبر عليه يومياً أكثر من 60 ألف مركبة في الاتجاه الواحد، تمثل نسبة الشاحنات منها 36%.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وعلى مدار الفترة الماضية بعمل عدد من الدراسات والأبحاث التي تضمن الوصول لحل جذري لهذا الطريق.

وتوصلت الوزارة إلى وجوب إعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق، مع رفع منسوبه أكثر من متر ونصف في بعض المواقع ، مع تركيب مادة عازلة "النسيج الأرضي" الذي يضمن عدم تاثر الطريق بتدفق المياه السطحية، بالاضافة لرفع مستوى طبقة الاسفلت، مما يساهم في الحفاظ على طبقات الطريق لفترة أطول.

وحددت الوزارة ستة عقود صيانة جذرية على أجزاء متفرقة من الطريق، بالاضافة لخمسة عقود تنفيذ، حيث بدأت أعمال الصيانة من شمال جسر النابية حتى شمال جسر أبو معن بطول 80 كم في الاتجاهين، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الـ81%.

ويجري حالياً العمل على إعادة إنشاء الطريق ورفع منسوبه بطول 5 كم في ذات المنطقة، مع زيادة القطاع الإنشائي للطريق بزيادة طبقات الطريق، من طبقة القاعدة الترابية، وطبقة الأساس الحصوية، مع زيادة سمك اسفلت الطريق من 13 سم، إلى 25 سم، نظراً لكثافة الحركة المرورية عليه وخاصة من الشاحنات، وتم استخدام أحدث التقنيات لمواجهة التحديات التي تواجه الطريق، ومن ضمنها النسيج الأرضي "الجيوتكستايل" لحماية طبقات الطريق من المياه السطحية، بالاضافة لاستخدام طبقات أسفلتية ماصة للاجهادات؛ للتحكم بأداء طبقات الرصف وزيادة قدرتها على مقاومة الاحمال المرورية.

وقامت الوزارة بالبدء بإصلاح الطريق من جسر أبو معن حتى الفاضلي، بطول 71 كم، و قامت الوزارة بإصلاح جسر النابية وذلك من خلال رفع البلاطة الخرسانية بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال ، واستبدال فواصل التمدد، وصيانة هيكل الجسر الخرساني، وسوف تتواصل الأعمال على طريق أبو حدرية على كافة المناطق المتضررة، بما يضمن سلامة قاصدي الطريق.

جديرٌ بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

وتهدف الاستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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