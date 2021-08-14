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«سياحة النواب» : يجب تعاون والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية للزيادة السكانية

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«سياحة النواب» : يجب تعاون الحكومة والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية للزيادة السكانية «سياحة النواب» : يجب تعاون والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية للزيادة السكانية

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قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأخيرة حول أزمة الزيادة السكنية قدمت وصفا دقيقا للمشكلة وإبراز لحجم الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهتها دون أنتظار أي عائد بحسب تعبيرها.

وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن الرئيس ع تناول القضية أكثر من مرة وآخرها اليوم في أفتتاح عدد من المشرعات من مدينة بدر، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود بين والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية وعملية لهذه القضية الشائكة.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال توفير السكن الملائم ومحاربة العشوائيات، قائلة: ولكن إستمرار النمو السكاني بهذه الطريقة وبدون أي ضوابط يؤثر تأثيرا سلبيا في أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها على النحو الأمثل. وحول ملف تطوير العشوائيات، تابعت «مصطفى» أن الدولة تقوم بجهود غير مسبوقة للوصول بمصران تصبح بدون عشوائيات..

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه صباح اليوم السبت، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.

وأضاف السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على ، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».

المصرى اليوم

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