أرقام مانشستر يونايتد وليدز.. برونو وبوجبا يسطعان في انتصار ساحق للشياطين الحمر

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أستهل مانشستر يونايتد بداية الموسم الجديد في البريميرليج بتحقيق فوز كاسح على ليدز يونايتد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف من توقيع برونو فيرنانديز بعد 30 دقيقة من وقت اللعب.

وشهد الشوط الثاني بداية قوية، فعدل الضيوف النتيجة بعد ثلاث دقائق من البداية عن طريق المدافع لوك أيلينج، لكن أصحاب الأرض انتفضوا وسجلوا 4 أهداف خلال 16 دقيقة فقط عن طريق مايسون جرينوود (52) وبرونو فيرنانديز (54)، ثم سجل برونو الهاتريك في الدقيقة 60 وأختتم فريد مهرجان الأهداف في الدقيقة 68.

وتألق بول بوجبا بشدة خلال المباراة من خلال صناعته 4 من الأهداف ال5 التي سجلها الشياطين الحمر في انتصار ساحق لهم وبداية مبشرة في الموسم الجديد من البريميرليج.

نجم المباراة:

حصل برونو فيرنانديز على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد تسجيله ثلاث أهداف "هاتريك".

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منذ ظهوره الأول في البطولة في فبراير 2020، شارك برونو فرنانديز بشكل مباشر في تسجيل 48 هدفًا في البريميرليج (29 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة)، 4 مشاركات تهديفية أكثر من أي لاعب آخر خلال هذه الفترة.

- سجل لوك أيلينج هدفه الأول في البريميرليج خلال مشاركته رقم 39 في المسابقة ومن محاولة التسديد رقم 25، والتسديدة رقم 11 من خارج منطقة الجزاء.

- هاتريك برونو فيرنانديز هو الهاتريك رقم 10 الذي يسجل في الجولة الإفتتاحية من موسم في البريميرليج. والأول من جانب لاعب من مانشستر يونايتد.

- ليدز يونايتد أصبحوا أول فريق في عهد البريميرليج يتلقى الهاتريك في المباراة الإفتتاحية لموسمين على التوالي (صلاح مع ليفربول في الموسم الماضي + برونو مع اليونايتد في الموسم الحالي).

- في 68 دقيقة، نجح بول بوجبا في صناعة 4 أهداف، وهو ما يزيد بهدف عما صنعه خلال موسم 2020/2021 في البريميرليج (3 أهداف في 26 مباراة).

- بول بوجبا هو 7 لاعب مختلف يتمكن من صناعة 4 أهداف خلال مباراة بالبريميرليج، وهو أول لاعب من مانشستر يونايتد يحقق ذلك خلال عهد المسابقة.

- للمرة الثالثة في عهد البريميرليج .. لاعب من مانشستر يونايتد يسجل هاتريك ولاعب أخر من الفريق يصنع 3 أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة. بعد أكتوبر 1997: ضد بارنسلي (أندي كول سجل 3 وسولشاير صنع 3) وأغسطس 2011: ضد أرسنال (واين روني سجل 3 وأشلي يونج صنع 3).

- مانشستر يونايتد سجل 5 أهداف في المباراة الإفتتاحية لهم في موسم بالبريميرليج للمرة الثانية بعد بداية موسم 2006/2007 (فازوا أيضًا 5-1، على حساب فولهام).