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وزير المالية لـ«المصري اليوم»: طرح شركات الدولة في البورصة خطوة إيجابية

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وزير المالية لـ«المصري اليوم»: طرح شركات الدولة في البورصة خطوة إيجابية وزير المالية لـ«المصري اليوم»: طرح شركات الدولة في البورصة خطوة إيجابية

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أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، حول نية الدولة طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية لاسيما شركة العاصمة الادارية الجديدة، وشركات أخرى منها العلمين الجديدة .

أكد معيط، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» أن تصريحات الرئيس رسالة إيجابية تؤكد حرص وجديتها في تنشيط البورصة وسوق المال وزيادة المتاح من الشركات المطروحة والمعاملات والتداول .

تابع وزير المالية: «أي شركات تطرح في البورصة تزيد من حج المتاح من الشركات المتداول اسهمها في التعاملات وحجم المعاملات وتهدف إلى تعميق وتنشيط البورصة، وطرح الشركات شىء إيجابى كما يوفرمصدرتمويل لها لدى طرحها» .

المصرى اليوم

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